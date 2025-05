Morreu professor universitário Barbedo de Magalhães, aos 82 anos

O funeral é esta quinta-feira, no Porto.



Barbedo de Magalhães tinha 82 anos e estava há quatro intentado no hospital Fernando Pessoa.



Professor Emérito da Universidade do Porto e doutorado em Ciências Aplicadas pela Universidade belga de Gand, Barbedo Magalhães cumpriu o serviço militar em Timor, país para o qual coordenou o trabalho de uma equipa luso-timorense que elaborou um projeto para a reestruturação do ensino em Timor, com vista a uma eventual independência a médio prazo.



Foi também membro da Comissão para os Direitos do Povo Maubere, da Associação Paz e Justiça para Timor-Leste e da Comissão Organizadora das Jornadas de Timor da Universidade do Porto.



Organizou inúmeras conferências em vários países sobre a causa timorense e publicou sete livros sobre Timor-Leste e centenas de textos sobre a história política deste país.



Pelo seu trabalho em prol da causa de Timor-Leste, foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique, em 2000, pelo então Presidente português, Jorge Sampaio, e com a Ordem de Timor, em 2012, pelo então Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Taur Matan Ruak.