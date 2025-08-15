Morreu Teresa Caeiro. Antiga deputada do CDS-PP tinha 56 anos
Foto: Tiago Petinga - Lusa
Morreu na quinta-feira, aos 56 anos, a antiga deputada do CDS-PP. Com uma vida marcada pela política, foi figura de destaque no CDS-PP partido do qual se desfiliou há apenas três semanas, por discordar da atual direção.
Teresa Caeiro foi vice-presidente da Assembleia da República entre 2011 e 2019 e governadora civil de Lisboa. Foi ainda secretária de Estado da Segurança Social no Governo liderado por Durão Barroso e secretária de Estado para as Artes e do Espetáculo.