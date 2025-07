Mortágua insiste na resolução do problema das casas vazias em Portugal

Foto: Nuno Patrício - RTP

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirma que é preciso resolver o problema das casas vazias em Portugal. O desafio é lançado por Mariana Mortágua, depois um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, divulgado ontem, ter apontado para 250 mil imóveis que estão por habitar, fora do mercado de venda ou de arrendamento.