Mortalidade baixou 0,1% no primeiro semestre

Do total de óbitos, 104 foram de crianças com menos de um ano, face às 129 verificadas em 2024.

Numa comparação mensal, em junho de 2025 registaram-se 9.046 óbitos, menos 592 (-6,1%) do que em maio.

Comparativamente com junho de 2024, registou-se um decréscimo de 234 óbitos (-2,5%). Morrerem 17 crianças com menos de um ano (20 no mesmo mês de 2024).

O INE assinalou também que em maio passado se registaram 7.320 nados-vivos, mais 305 (+4,3%) do que em abril deste ano e mais 203 (+2,9%) relativamente ao mês homólogo de 2024.

Nos primeiros cinco meses do ano, registaram-se 34.744 nados-vivos no país (mais 234 do que no período homólogo de 2024), dos quais 102 de mães residentes no estrangeiro (130 em 2024).

"Em maio de 2025, o saldo natural foi de -2.289, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.478", sublinhou o INE.

As estatísticas vitais divulgadas regularmente pelo INE indicam ainda que no passado mês de maio se celebraram 3.868 casamentos, mais 1.646 (+74,1%) do que em abril e mais 239 (+6,6%) em relação a maio de 2024.