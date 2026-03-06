País
Mortalidade de bivalves na Ria de Aveiro ameaça "sustento de cerca de duas mil famílias"
Centenas de mariscadores da Ria de Aveiro queixam-se de uma elevada mortalidade de bivalves depois das sucessivas tempestades que atingiram o país.
Fotografias: APARA (Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro)
Aponta-se para uma mortalidade de 80 a 90 por cento dos bivalves, segundo a Associação de Pesca da Região de Aveiro (APARA).
Já foram pedidos apoios ao Governo, mas a Associação receia que durante pelo menos um ano, até que a Ria possa recuperar, muitos destes mariscadores abandonem a atividade por não conseguirem sustento para cerca de duas mil familias que dependem desta atividade.