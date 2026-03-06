EM DIRETO
Mortalidade de bivalves na Ria de Aveiro ameaça "sustento de cerca de duas mil famílias"

Centenas de mariscadores da Ria de Aveiro queixam-se de uma elevada mortalidade de bivalves depois das sucessivas tempestades que atingiram o país.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Fotografias: APARA (Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro)

No regresso à atividade, os mariscadores depararam-se com uma redução drástica do que conseguiam apanhar e atribuem a situação ao excesso de água doce que alimentou os canais com o mau tempo e às escorrências de poluentes que ali desaguaram.

Aponta-se para uma mortalidade de 80 a 90 por cento dos bivalves, segundo a Associação de Pesca da Região de Aveiro (APARA).


Já foram pedidos apoios ao Governo, mas a Associação receia que durante pelo menos um ano, até que a Ria possa recuperar, muitos destes mariscadores abandonem a atividade por não conseguirem sustento para cerca de duas mil familias que dependem desta atividade.
