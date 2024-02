Morte de adepto do FC Porto. Arrancou o julgamento que conta com sete arguidos

Começou, esta manhã, o julgamento dos sete homens acusados da morte de um adepto, junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos do título, em 2022. Um dos arguidos, Renato Gonçalo, pediu desculpa à família e lamentou que se tenha perdido uma vida.

Igor Silva, de 26 anos, foi agredido e esfaqueado 18 vezes, por motivos relacionados com desentendimentos familiares.



Três dos acusados estão em prisão preventiva.



O juiz de Instrução considerou que "não souberam controlar os impulsos violentos, motivados por um desejo de vingança".



Alguns familiares de Igor Silva, incluindo a mãe, estiveram hoje à porta do Tribunal de de São João Novo, no Porto. Registaram-se alguns momentos de tensão.