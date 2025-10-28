Morte de GNR. Detidos dois suspeitos de terem abalroado embarcação da Guarda no Algarve

(em atualização)

O porta-voz da GNR avançou que os dois suspeitos foram localizados e identificados pelos militares da Guarda na ponte internacional que atravessa o rio Guadiana, que depois os entregou à Polícia Judiciária para serem detidos.

Carlos Canatário afirmou que os dois suspeitos, de nacionalidade espanhola, estão referenciados por tráfico de droga e na viatura em que circulavam quando estavam a atravessar a ponte foram encontradas grandes quantidades de dinheiro.



O porta-voz da GNR admitiu que possa haver mais suspeitos envolvidos no abalroamento, continuando o dispositivo com as diligências de controlo de pessoas e movimentos.



Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite, após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, no Algarve, que a Guarda suspeita que esteja relacionada com tráfico de droga.