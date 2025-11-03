Morte de grávida. Ministra da Saúde aceita demissão do presidente da administração do Amadora-Sintra

A administração do hospital adiantou, na última noite, que só no domingo foi possível verificar este dado, “devido à inexistência de um sistema de informação clínica plenamente integrado”.



A ministra começou por assinalar que, quando seguiu para o debate da passada sexta-feira no Parlamento, sobre o Orçamento do Estado para 2026, "a informação que teve por parte da ULS" foi a de que grávida não tinha recebido acompanhamento pré-natal.

A família da mulher de 36 anos, que está ofendida com as palavras e o tom da ministra no Parlamento, não descarta a possibilidade de avançar com uma queixa na justiça. A bebé que nasceu da cesariana de emergência morreu no sábado, um dia após a morte da mãe.



O que concluiu o Amadora-Sintra



A informação do acompanhamento em curso desde julho foi entretanto reportada à ministra da Saúde.



, por parte do presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde, de que "", admitiu."Não era a informação total porque a grávida tinha, efetivamente, tido consultas de vigilância nos cuidados de saúde primários na mesma ULS", esclareceu a governante.Ana Paula Martins lamentou a morte da mãe e da criança e reconheceu que "é de facto uma situação muito sensível", que tem de merecer, por todos os intervenientes, "uma grande consternação".Segundo a cúpula do Amadora-Sintra,O conselho de administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra indicou que, "devido à inexistência de um sistema de informação clínica plenamente integrado, que permita a partilha automática de dados e registos médicos entre os diferentes serviços e unidades, apenas ao final da tarde de domingoA administração hospitalar enfatiza que, tiveram "por base informação e o comunicado emitido pela ULSASI, que se referia ao episódio em concreto que antecedeu o desfecho fatal, que teve lugar no dia 31 de outubro, no Hospital Fernando Fonseca".Em nova nota, divulgada ao final da manhã desta segunda-feira,“Os elementos factuais transmitidos a sua excelência a senhora ministra da Saúde, posteriormente reproduzidos na audição parlamentar,”, lê-se no comunicado, em que o presidente cessante do conselho de administração reitera “a sua profunda solidariedade para com a família”.“O presidente do conselho reafirma o seu entendimento de que a responsabilidade política e pública é pessoal, indelegável e insuscetível de diluição”, conclui.