Morte de grávida. Regulador da Saúde aponta responsabilidades ao Hospital de Santa Maria

Foto: Pedro A . Pina - RTP

O caso esteve na origem da demissão da então ministra da Saúde, Marta Temido.



O regulador considera que o hospital não garantiu os cuidados devidos, jornalista Natércia Simões.



O caso remonta a agosto do ano passado.



A Entidade Reguladora da Saúde deixa várias recomendações ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte do qual faz parte o Santa Maria.



Contactada pela Antena 1, a administração do hospital informa que vai acatar as recomendações.