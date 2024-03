Morte de Igor Silva. MP pede pena máxima para três suspeitos

O Ministério Público pediu pena máxima para os três principais suspeitos da morte de Igor Silva. A procuradora do Ministério Público considera que o adepto do Futebol Clube do Porto foi alvo de um "ataque em matilha".

A acusação pede, por isso, 25 anos de prisão para os arguidos Marco Gonçalves, conhecido como "Orelhas", Renato Gonçalves e Paulo Cardoso.



A procuradora sublinha a natureza "vil e mesquinha" do ataque e a falta de remorsos dos suspeitos.



Ao todo, são sete os arguidos acusados de homicídio qualificado. Igor Silva foi assassinado durante os festejos do título, em maio de 2022.



As alegações finais decorrem esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto.