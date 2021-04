Morte de Ihor Homeniuk. Acusação de homicídio qualificado pode cair

Os três inspetores arguidos no processo, Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, podem assim passar de acusados de homicídio qualificado para ofensa à integridade física privilegiada, agravada pelo resultado - a morte do cidadão ucraniano.

A verificar-se, esta decisão mudará a moldura penal a que os arguidos estão sujeitos.



Ihor Homeniuk morreu em março do ano passado no centro de detenção temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no aeroporto de Lisboa.



O crime terá ocorrido a 12 de março de 2020, dois dias depois de o cidadão de leste ter sido impedido de entrar em Portugal, alegadamente por não ter visto de trabalho.



Após ser espancado, terá sido deixado no chão, manietado, a asfixiar lentamente até à morte.