Morte de Odair Moniz. Processo segue para julgamento sem abertura de instrução

"Após consulta e exame dos autos, entendemos que o processo deverá transitar para a fase de julgamento, não requerendo, portanto, a instrução", indicou o advogado do agente da PSP, ouvido pela agência Lusa.

O julgamento deverá ter lugar no Tribunal de Sintra, uma vez que os factos ocorreram na esfera da Comarca de Lisboa Oeste.





Foi no final de janeiro que o Ministério Público acusou do crime de homicídio, punível com pena de prisão de oito a 16 anos, o agente que, na madrugada de 21 de outubro de 2024, disparou sobre Odair Moniz no bairro da Cova da Moura. As circunstâncias da morte do cidadão cabo-verdiano deram lugar a tumultos na Área Metropolitana de Lisboa.





Nos termos da acusação, Odair Moniz, de 43 anos, residente Bairro do Zambujal, terá tentado fugir à PSP e resistir à detenção. Todavia, não se verificou qualquer ameaça com recurso a arma branca, o que contraria o comunicado oficial da Direção Nacional da PSP. Nesta nota, Odair teria "resistido à detenção" e tentado agredir os agentes "com recurso a arma branca". A instrução é uma fase facultativa. Tem por finalidade estabelecer se o processo segue para julgamento.





O Ministério Público requereu também a extração de certidão para investigação autónoma da alegada falsificação do auto de notícia da PSP, alegando que este "padece de incongruências e de inexatidões".





O agente da PSP acusado encontra-se ainda de baixa e sem data para regressar ao trabalho. Foi entretanto transferido.





A par do processo judicial, decorrem na Inspeção-Geral da Administração Interna e na PSP processos de âmbito disciplinar.