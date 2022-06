Morte de Paula Rego é "uma perda nacional", diz Presidente da República

Poucos minutos depois de saber da notícia, Marcelo Rebelo de Sousa revelou discutir com o Governo, a possibilidade de ser decretado luto nacional, algo a que o Governo já acedeu e vai decretar, indicou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.





Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou hoje a morte da pintora Paula Rego e considerou que cada quadro seu constituiu "um dardo atirado" contra o preconceito, a dominação e a indiferença.



Paula Rego é considerada uma artista incontornável no panorama nacional e internacional.







Um reconhecimento que fica patente no facto de Paula Rego ter sido considerada uma das 25 mulheres mais influentes do ano para o Financial Times no ano passado.