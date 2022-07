Morte de piloto. Relatório preliminar diz que avião tinha motor a funcionar normalmente

Na nota, o GPIAAF revela que o avião pilotado por André Rafael Serra perdeu o controlo e colidiu com a asa direita num socalco. A aeronave incendiou-se depois de se despenhar.





O gabinete que investiga o acidente que na última sexta-feira custou a vida ao piloto chega a estas conclusões iniciais após ouvir testemunhas e depois de ter analisado os destroços do avião.



O Fire Boss, um monomotor, tinha acabado de abastecer no Rio Douro. O piloto ainda teve tempo para descarregar a água transportada. O acidente ocorreu por volta das 18.45.



Ainda não há qualquer conclusão sobre as causas do acidente. O Gabinete de Prevenção e Investigação de acidentes com Aeronaves prossegue as averiguações.





"Movimento abrupto com nariz e asa direita em baixo"



O avião pilotado por André Serra "iniciou um movimento abrupto com nariz e asa direita em baixo", perdeu o controlo e despenhou-se, antes de fazer aquela que seria a "última descarga" de água no combate a um incêndio, acrescenta a Nota Informativa do GPIAAF.



Pelas 18:45, "após informação às equipas no terreno de que realizariam a última descarga do dia", a aeronave pilotada por André Serra (A01) seguido do A09 [segunda aeronave com quem fazia parelha] "fizeram uma última aproximação para carga de água, seguindo o mesmo trajeto das anteriores".



"Segundo testemunhas, após realizar a carga no rio, o A01, na linha de subida em volta pela direita, já após ter livrado o monte da margem esquerda do rio Douro, com uma cota de cerca de 330 metros, iniciou um movimento abrupto com nariz e asa direita em baixo. Tal movimento foi imediatamente seguido pela ação do piloto com a abertura em emergência da carga de água transportada", refere o GPIAAF.



"Decorrente da perda de controlo e sem recuperar a atitude", a investigação refere que "a aeronave colidiu inicialmente com a semi-asa direita num primeiro socalco, continuando com uma dinâmica de dissipação de energia pelos patamares seguintes imobilizando-se a 45 metros do ponto de contacto inicial".



"As evidências sugerem que o motor estava a debitar potência no momento do impacto com o solo", lê-se na Nota Informativa.



Após a imobilização, a aeronave incendiou-se e foi consumida pelas chamas.~~



"Nada reportado pelo piloto sobre problema ou limitação"



A tripulação de uma aeronave Canadair que se encontrava no mesmo teatro de operações e a seguir trajetória semelhante sobre o rio visualizou a queda e consequente incêndio do Fire Boss pilotado por André Serra.



O GPIAAF conta que este Canadair seguiu imediatamente para o local "onde realizou uma largada de água sobre os destroços da aeronave, seguido do A09 que, entretanto, se posicionou e procedeu de forma semelhante".



O GPIAAF refere ainda na Nota Informativa que André Serra "manteve as comunicações bilaterais" com as equipas de combate ao incêndio no terreno e com o Fire Boss com quem fazia parelha [A09], "sendo que durante todo o voo nada foi reportado pelo piloto sobre algum problema ou limitação da tripulação ou aeronave".



Segundo a investigação, o piloto "estava devidamente autorizado e certificado para a condução do voo" e a "aeronave estava autorizada a voar de acordo com os regulamentos em vigor".











