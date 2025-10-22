Morte de vereadora de Vagos. Indícios da PJ apontam para filho de 14 anos

Em comunicado, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, afirmou ter detido “um menor com 14 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, que vitimou a sua mãe, ocorrido na tarde de ontem na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos”.



A vítima, de 49 anos, “foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando se encontrava no interior da sua casa”. E a PJ conseguiu “identificar e recolher vários indícios de prova e recuperar a arma de fogo utilizada, que pertence ao pai do menor”. O filho e “presumível autor será presente a primeiro interrogatório judicial às competentes autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro”.



Susana Gravato, natural de Ílhavo, vivia na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos, desde os seis anos de idade.



Licenciada em direito, Susana Gravato exerceu advocacia, era militante do PSD desde 1994 e exercia as funções de vereadora no executivo cessante, com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde, entre outros.