Morte em Montemor-o-Velho. IGAS rejeita relação com atraso do INEM

por RTP

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que não há relação entre o atraso no socorro de uma senhora de 73 anos em Montemor-o-Velho e a morte da mesma, em novembro do ano passado, durante a greve do INEM.

O mesmo relatório conclui que o contacto para a linha 112 só foi feito mais de 20 minutos depois de a vítima ter sido encontrada inconsciente.

O caso coincidiu com duas greves que agravaram os atrasos no atendimento por parte do INEM. Uma delas foi a greve às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar.

Está assim concluída a nona de 12 investigações. Em duas delas a morte foi associada ao atraso na assistência.
