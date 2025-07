Foto: Filipe Amorim - Lusa

A ministra da Saúde está convencida de que os relatórios divulgados pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde não mostram um nexo de causalidade entre o atraso no atendimento do INEM durante a greve e a morte dos utentes. Mas os documentos da IGAS associam duas das mortes ao atraso no socorro.