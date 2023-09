Mortes em incêndio. Cinco anos de prisão com pena suspensa para presidente de associação de Tondela

Jorge Dias, o presidente da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, foi esta segunda-feira condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa no processo do incêndio que, em janeiro 2018, vitimou 11 pessoas. Era o único arguido deste caso e estava acusado de homicídio por negligência e de um crime de ofensa à integridade física negligente grave.