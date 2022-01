Mortes nos Comandos. Penas suspensas levam Ministério Público e defesa a apresentar recurso

A acusação considerou que os arguidos atuaram com manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocaram nos ofendidos. As vítimas Dylan da Silva e Hugo Abreu tinham 20 anos.



Houve outros instruendos que sofreram lesões graves e tiveram de ser internados no decurso da chamada Prova Zero. O caso remonta a setembro de 2016.



No final da leitura do acórdão, o MP pediu a prorrogação do prazo para recurso de 30 para 60 dias, invocando a excepcional complexidade do processo.