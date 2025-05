Mortes por doenças do aparelho respiratório aumentaram 8,2% em 2023

Em 2023, morreram 2.535 pessoas devido a covid-19, o que significou 2,1% do total dos óbitos no país.

Quase 56% do aumento das mortes causadas por doenças do aparelho respiratório ficou associada ao aumento das mortes por pneumonia, com 5.042 óbitos em 2023.

O INE destacou que no ano em análise, morreram no país 118.947 pessoas, menos 4,8% do que em 2022 (124.942).

As doenças cerebrovasculares, também designadas acidentes vasculares cerebrais (AVC), estiveram na origem do maior número de óbitos de residentes (9.177), ou seja, 7,8% do total, apesar de uma diminuição de 4,6% em relação ao ano anterior.

A mortalidade por doenças cerebrovasculares foi de 86,7 por 100.000 habitantes, mais baixa do que em 2022 (92,1).

"Registaram-se menos 6,0% de óbitos de residentes por doença isquémica do coração (6.414 óbitos, que representavam 5,4% do total de óbitos de residentes em 2023) e menos 6,2% de mortes de residentes por enfarte agudo do miocárdio (3.664, que representavam 3,1%)", lê-se na informação divulgada no Destaque do INE.

Segundo a mesma fonte, no conjunto dos tumores malignos, destacaram-se 4.490 mortes provocadas por tumores da traqueia, brônquios e pulmão, que representaram 3,8% do total de mortes e aumentaram 1,8% em relação ao ano anterior.

Os tumores malignos do cólon, reto e ânus corresponderam a 3,1% da mortalidade dos residentes em 2023, com 3.639 óbitos, mais 1,2% do que no ano anterior.