MOTELX 20ª edição do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa é a maior de sempre

Há mais de 170 filmes na programação, em destaque estão 10 filmes em estreia nacional. A cineasta Solveig Nordlund vai receber o prémio Noémia Delgado para mulheres notáveis no terror.Pela primeira vez vai realizar-se o Monster Day, com concurso de máscaras de monstros."Drag" de Raviv Ullman, Greg Yagolnitzer, com produção de Danny DeVito, é o filme de abertura. A cerimónia de encerramento faz-se com o filme "Fall 2: Deadpoint" de Michael Spierig e Peter Spierig.