Motociclista morre em Gaia em incêndio após colisão com carro, EN222 cortada

O alerta foi dado às 10:25 e o acidente ocorreu na Estrada Nacional 222 (EN 222) que, cerca das 12:30, estava "cortada", disse a mesma fonte sem conseguir especificar o sentido do corte.

O incêndio num motociclo ocorreu na sequência de uma colisão com um veiculo de passageiros.

Além de uma vitima mortal, este acidente causou um ferido grave que foi encaminhado ao Hospital de Vila Nova de Gaia e um ferido ligeiro que foi assistido pela Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que as causas da ocorrência estão a ser investigadas.

Os meios evolvidos no socorro são os Bombeiros Voluntários de Crestuma, os Sapadores de Gaia, a GNR com duas patrulhas e duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma de Gaia e outra de Santa Maria da Feira.