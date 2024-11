Motorista de autocarro queimado revela que atacantes o impediram de sair

Foto: Lusa

O motorista do autocarro da Carris ficou gravemente ferido, na sequência do ataque ocorrido em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista à TVI e à CNN Portugal, o homem acusou os autores do ataque com cocktails molotov de o terem impedido de sair da viatura.