Foto: Nuno Veiga - Lusa

Começou a ser julgado o motorista do antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, que esteve envolvido no atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Marco Pontes disse que ninguém lhe deu instruções sobre a velocidade a que seguia e que ficou extremamente transtornado com o acidente, que também lhe mudou a vida.