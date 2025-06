Motoristas da Carris em greve parcial no início e final de cada turno

O protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, devido um impasse nas negociações com a administração da Carris.Ouvido pela Antena 1, Manuel Leal, do STRUP, acusa a Carris de falhar os compromissos já assumidos, entre eles à redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais.

Os sindicatos denunciam, também, o que dizem ser um ataque a um direito constitucional.







Os trabalhadores exigem que a greve não seja considerada para efeitos de majoração das férias, mas a administração da Carris tem uma leitura diferente.No dia 12 de junho, véspera de feriado em Lisboa, a paralisação é de 24 horas. Foram já decretados serviços mínimos.