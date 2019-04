Motoristas das empresas João Pires e Loartrans em greve por melhores salários

Os trabalhadores estão em protesto até domingo pela melhoria das condições salariais.



A greve foi marcada pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.



Nas duas empresas de Vila Nova de Cerveira trabalham 220 motoristas. Neste primeiro dia só aderiram nove, mas o sindicato explica que a maioria está fora do país ou ainda de férias da Páscoa.



Reivindicam a restituição de dinheiro relativo aos sábados, que lhes terá sido retirado indevidamente, a reposição do valor dos quilómetros e a transparência no modo de pagamento do trabalho.



Contactado pela RTP, o administrador da empresa João Pires garante que cumpre com todas as obrigações e que pagou sempre acima do salário mínimo.



O sindicato fala ainda da pressão que obriga os motoristas a conduzirem tempo a mais.