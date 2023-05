Movimento “Fim ao Fóssil: Ocupa!” alarga protestos

Exigindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, os jovens dizem que só param quando tiverem 1.500 pessoas dispostas a participar numa ação contra o gás natural marcada para dia 13 no porto de Sines.Desde quarta-feira que os jovens têm ocupado a Faculdade de Letras, a Faculdade de Psicologia e o Instituto Superior Técnico, a Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão, em Lisboa, e a Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro.A partir de hoje, com ações, dizem, “mais disruptivas”, estarão também a ocupar o Liceu Camões, a escola António Arroio, a Faculdade de Belas Artes, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, todas em Lisboa, e a Faculdade de Letras de Coimbra e Faculdade de Letras do Porto.