Movimento Greve Climática paralisa escolas se Governo não acabar com combustíveis fosseis até 2030
Foto: Engin Akyurt - Unsplash
O movimento Greve Climática ameaça parar as escolas do país para exigir o fim dos combustíveis fósseis. Mais de mil e quinhentos alunos assinaram uma carta, dirigida ao Governo, para que sejam adotadas medidas em defesa do planeta.
Em nome do Movimento Greve Climática Estudantil, Catarina Bio refere que já para o próximo mês, está agendada uma marcha em tom de ultimato para o Governo.