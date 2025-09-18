Em direto
Movimento Greve Climática paralisa escolas se Governo não acabar com combustíveis fosseis até 2030

por Antena 1

Foto: Engin Akyurt - Unsplash

O movimento Greve Climática ameaça parar as escolas do país para exigir o fim dos combustíveis fósseis. Mais de mil e quinhentos alunos assinaram uma carta, dirigida ao Governo, para que sejam adotadas medidas em defesa do planeta.

Se não for assumido um compromisso de acabar com o consumo de combustíveis fósseis até 2030, os estudantes prometem realizar um protesto que levará ao fecho das escolas, na semana de 17 a 22 de Novembro.

Em nome do Movimento Greve Climática Estudantil, Catarina Bio refere que já para o próximo mês, está agendada uma marcha em tom de ultimato para o Governo.
