Movimento no Aeroporto da Madeira condicionado devido ao mau tempo e viagens marítimas canceladas

Segundo o "site" da ANA, consultado pela agência Lusa cerca das 18:30, foram até agora canceladas 13 chegadas e 14 partidas, sobretudo voos programados para a tarde e noite de hoje.

A ANA alerta que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

A Capitania do Funchal voltou a prolongar, entretanto, os avisos de vento e de agitação marítima forte na Madeira, até às 18:00 de domingo, aconselhando a comunidade e a população em geral a adotar as devidas precauções de segurança.

O navio Lobo Marinho, que faz a ligação marítima entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, também cancelou as viagens previstas para hoje e domingo, devido à agitação marítima prevista.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte até segunda-feira.