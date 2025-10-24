Em direto
Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo

Movimento pede esterilização gratuita para erradicar o abandono de cães e gatos

Arlinda Brandão - Antena 1

Arlinda Brandão - Antena 1

Na maioria dos concelhos do país não há esterilizações suficientes para controlar e erradicar o abandono dos animais. É o que alerta o Movimento "P'la Campanha Esterilização de Animais Abandonados".

VER MAIS
Os cuidadores e protetores destes animais que vivem nas ruas de vários concelhos do país vão reunir-se em Lisboa no próximo domingo, para chamar a atenção para a escassez ou a ausência de medidas de esterilização e pedem a sua gratuitidade.

Pretende-se com esta mobilização "Concelhos pelos animais! Esterilizar para Erradicar o Abandono" trazer a Lisboa pessoas ligadas a cães e gatos de concelhos do país, para darem o seu testemunho do que se passa nas suas regiões sobre as esterilizações de animais.
Os cuidadores e protetores de animais abandonados e a viver nas ruas de vários concelhos do país defendem a urgencia de se avançar com uma campanha nacional de esterilização de animais com o setor publico e privado para dar recursos a Câmaras que não os têm e que não esterilizam ou o fazem de forma insuficiente.

O encontro "Concelhos pelos animais" vai decorrer no domingo, entre as 11h00 e as 18h00, no Terreiro do Paço, em Lisboa.
PUB
PUB