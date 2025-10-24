Movimento pede esterilização gratuita para erradicar o abandono de cães e gatos

Os cuidadores e protetores destes animais que vivem nas ruas de vários concelhos do país vão reunir-se em Lisboa no próximo domingo, para

Pretende-se com esta mobilização "Concelhos pelos animais! Esterilizar para Erradicar o Abandono" trazer a Lisboa pessoas ligadas a cães e gatos de concelhos do país, para darem o seu testemunho do que se passa nas suas regiões sobre as esterilizações de animais.

O encontro "Concelhos pelos animais" vai decorrer no domingo, entre as 11h00 e as 18h00, no Terreiro do Paço, em Lisboa.