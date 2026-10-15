Movimento "Porta a Porta" organiza manifestações a 14 de novembro em 30 cidades

O movimento 'Porta a Porta' está a convocar uma assembleia popular para o próximo domingo, às 15:00, no Largo de São Domingos, junto ao Rossio, em Lisboa, com o objetivo de preparar as manifestações nacionais de 14 de novembro.

"Vamos ter dezenas de cidades que vão sair à rua", afirmou, André Escoval, representante do movimento, na tarde desta quinta-feira, na RTP Notícias, apontando o aumento das rendas, os contratos de curta duração e os custos do crédito à habitação como problemas que afetam todo o país.









Durante a entrevista, André Escolval garantiu manifestações em Lisboa e Porto e espera que outras 30 cidades adiram às manifestações.





Sobre a carga policial ocorrida na madrugada desta quinta-feira, na Praça D. João I, no Porto, André Escoval considerou que a violência utilizada foi "desmesurada" e defendeu que "não há nenhum tipo de atitude, desde que pacífica, que legitime a brutalidade" da intervenção.





O responsável acusou ainda o Governo de ter sido o responsável por ordenar a operação, ainda que perante tal alegação apresentada não indicou provas.









"Não é com bastonadas que se esconde a crise que se vive na habitação", declarou, sustentando que o direito à manifestação pacífica está protegido pela Constituição.





André Escoval rejeitou também que os protestos em Portugal sejam uma cópia dos que decorrem em Espanha e França, atribuindo a mobilização às dificuldades concretas no acesso à habitação e ao aumento do custo de vida.