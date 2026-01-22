País
Movimento ProTejo receia retrocesso com novo foco de poluição
Nos últimos dias voltou a ver-se espuma amarelada no Rio Tejo. É o alerta do proTEJO - Movimento pelo Tejo, que aponta para um foco de poluição de forma regular em cerca de 20 quilómetros deste curso de água, entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira.
proTEJO - Movimento pelo Tejo
O movimento ambientalista pede ações de fiscalização para se saber de que poluição se trata e já denunciou esta ocorrência à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território a quem solicitou, assim como à Agência Portuguesa do Ambiente a realização de análises regulares da qualidade da água do rio e uma intervenção para se conter este novo surto de poluição no Tejo.
Este foco de poluição no Rio Tejo, entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira do Tejo surgiu, de forma regular, entre o sábado e segunda-feira.
Contactado pela rádio pública, Paulo Constantino o porta-voz do proTEJO - Movimento pelo Tejo receia um retrocesso que volte às situações de focos de poluição que aconteceram entre 2015 e 2019 que trouxeram preocupações e impactos.
O ProTejo pede também um agendamento de reunião da Comissão de Acompanhamento sobre Poluição do Tejo.