Movimento ProTejo receia retrocesso com novo foco de poluição

Nos últimos dias voltou a ver-se espuma amarelada no Rio Tejo. É o alerta do proTEJO - Movimento pelo Tejo, que aponta para um foco de poluição de forma regular em cerca de 20 quilómetros deste curso de água, entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira.