Movimento supra partidário Instituto Progresso apresenta-se ao país

Movimento supra partidário Instituto Progresso apresenta-se ao país

Intitula-se Instituto Progresso e quer unir pessoas de vários quadrantes políticos para pensar o país do Centro à Esquerda. Um movimento supra partidário liderado pelo deputado socialista Miguel Costa Matos. A ideia é testar ideias no terreno antes de serem transformadas em políticas públicas.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Mauro Mora - Unsplash

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O movimento nasce pela mão do deputado socialista e reúne já duas centenas de personalidades do PS, do PSD, Livre e independentes.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1

Esta iniciativa pretende ser uma plataforma de experimentação de políticas públicas.

O Instituto Progresso vai ser oficializado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no dia 19 de setembro, e conta com Mário Centeno na primeira conferencia.
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