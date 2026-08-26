País
Movimento supra partidário Instituto Progresso apresenta-se ao país
Intitula-se Instituto Progresso e quer unir pessoas de vários quadrantes políticos para pensar o país do Centro à Esquerda. Um movimento supra partidário liderado pelo deputado socialista Miguel Costa Matos. A ideia é testar ideias no terreno antes de serem transformadas em políticas públicas.
O movimento nasce pela mão do deputado socialista e reúne já duas centenas de personalidades do PS, do PSD, Livre e independentes.
Esta iniciativa pretende ser uma plataforma de experimentação de políticas públicas.