Movimento supra partidário Instituto Progresso apresenta-se ao país

O movimento nasce pela mão do deputado socialista e reúne já duas centenas de personalidades do PS, do PSD, Livre e independentes.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1





Esta iniciativa pretende ser uma plataforma de experimentação de políticas públicas.





O Instituto Progresso vai ser oficializado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no dia 19 de setembro, e conta com Mário Centeno na primeira conferencia.