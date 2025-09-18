MP abriu inquérito relacionado com acesso especial a Medicina no Porto

Em resposta à Lusa, fonte oficial da PGR confirmou a "existência de inquérito relacionada com a matéria", escusando-se a adiantar detalhes sobre a investigação.

A abertura do inquérito foi noticiada hoje pelo Jornal de Notícias, depois de, em 05 de setembro, o semanário Expresso ter tornado pública a denúncia do reitor da Universidade do Porto de que tinham existido pressões de pessoas consideradas influentes para deixar entrar em Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso para licenciados de outras áreas.

As declarações de António Sousa Pereira mereceram duras críticas do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que acusou o reitor de mentir a propósito de um problema criado pela própria instituição, chegando a afirmar que aceitaria a demissão do responsável caso este a pedisse.

Na sequência da polémica, o parlamento aprovou em 09 de setembro requerimentos de vários partidos para que Fernando Alexandre e António Sousa Pereira sejam ouvidos na Comissão de Educação e Ciência.

O caso levou ainda a Federação Académica do Porto e as associações de estudantes da Universidade do Porto a pedirem a convocação urgente de um Senado Académico, que se reuniu na quarta-feira, à porta fechada, para ouvir a Reitoria e a direção da Faculdade de Medicina.