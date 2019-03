João Lourenço abordou as relações bilaterais, o pagamento de dívidas a Portugal, o combate à corrupção e a estratégia de crescimento.

Angola. Tchizé dos Santos critica João Lourenço

A deputada angolana Tchizé dos Santos, do MPLA, acusou João Lourenço de ter uma questão pessoal com os filhos do seu antecessor.