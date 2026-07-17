MP e PJ abrem inquérito sobre reboque ligado ao tráfico de droga encontrado na Construbarcelos

A Polícia Judiciária abriu inquérito sobre o reboque apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna. O atrelado confiscado em 2024 no âmbito de uma investigação ao tráfico de droga, estava no Seixal.

O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária era o único responsável com autoridade para movimentar bens apreendidos, de acordo com a TVI, que refere também que por isso o atrelado só poderia ser retirado do parque no Seixal através de uma guia emitida por Luís Neves.

Não é claro porque é que o atrelado saiu das instalações da PJ uma vez que a Operação Pacoba ainda se encontra sob investigação.

A Direção Nacional da PJ explicou em comunicado que "teve conhecimento de que uma galera apreendida, no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de estupefacientes, havia sido movimentada e parqueada em Barcelos".

Com esta informação, foi instaurado um inquérito "para apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminosos", acrescentou a PJ, depois da notícia do semanário Nascer do Sol, que avançou esta informação na sua edição de hoje.