MP investiga ministro da Economia e secretário de Estado da Energia

Segundo a revista Sábado, está em causa um alegado favorecimento de um consórcio, que inclui a EDP e a GALP, para um potencial investimento em Sines no negócio do hidrogénio.



O ministro da Economia negou qualquer prática de ilegalidade e anunciou que vai avançar com uma queixa-crime por difamação.