Ministério Público pede pena suspensa para Vieira no processo Saco Azul
O ex-líder dos encarnados é suspeito de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento.
O Ministério Público pediu esta quarta-feira a condenação do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira a uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão, bem como a condenação da Benfica SAD, no processo Saco Azul.
O ex-líder dos encarnados é suspeito de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, tal como Domingos Soares de Oliveira, antigo administrador da SAD do Benfica.
No mesmo processo, a Benfica SAD está acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada. Já a Benfica Estádio está acusda de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos.
Nas alegações finais do julgamento, em Lisboa, a procuradora pugnou ainda pela aplicação da mesma pena ao ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira e ao ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.
Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.
c/ Lusa