MP pede prisão efetiva por agressão a GNR para ex-fuzileiro que matou PSP em 2022

Cláudio Coimbra, de 26 anos, e um irmão, de 23, estão acusados em coautoria de um crime de ofensa à integridade física qualificada por, segundo o Ministério Público, terem dado um murro e depois pontapeado na cabeça, já no chão, um militar fora de serviço.

O caso terá acontecido pelas 04:00 de 12 de novembro de 2021, dentro de uma discoteca no Cais de Sodré, em Lisboa.

Nas alegações finais do julgamento iniciado hoje em Lisboa, o procurador considerou que ficou provado que Cláudio Coimbra desferiu o soco que fez cair o guarda da GNR, não tendo ficado apurado quem o pontapeou já no chão.

José Manuel Figueiredo sustentou a convicção quanto à culpa do ex-fuzileiro no testemunho de um dos amigos com quem a vítima se encontrava na discoteca, que identificou o arguido mais velho como autor do murro.

Já o advogado de Cláudio Coimbra desvalorizou a identificação, sublinhando que a testemunha só reconheceu o ex-fuzileiro depois de este ter surgido na televisão pelo homicídio, em 2022, do polícia Fábio Guerra.

"É óbvio que é fácil de indicar", desabafou Bruno dos Santos Pereira.

A mandatária do militar agredido defendeu também que "pelo menos" Cláudio Coimbra tem de ser condenado pelo soco que está acusado de ter dado em Gonçalo Brandão, de 29 anos e atualmente de licença ilimitada (sem vencimento).

"O que é facto é que nenhuma das testemunhas conseguiu dizer quem desferiu os pontapés", admitiu Rita Mota Ferreira.

Em relação ao segundo arguido, Artur Coimbra, o MP e a defesa - assegurada por Vanessa Carvalho - foram unânimes em pedir a absolvição.

No final das alegações finais, Cláudio Coimbra, que se remetera ao silêncio na fase de produção de prova, pediu a palavra para negar as agressões de que está acusado.

O irmão, Artur Coimbra, não compareceu no julgamento e foi multado pela juíza em 204 euros.

A leitura da sentença está agendada para 17 de setembro, às 09:00, no Tribunal Local Criminal de Lisboa.

A família de Fábio Guerra, morto à pancada aos 26 anos por Cláudio Coimbra e um outro ex-fuzileiro, Vadym Hrinko, marcou hoje presença no Campus de Justiça de Lisboa.

Os dois antigos militares estão a cumprir penas de 17 e 20 anos de prisão.