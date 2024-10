Isto, tendo em conta o estado de saúde do antigo presidente do Grupo Espírito Santo, que sofre de doença de alzheimer e as dificuldades em andar e em expressar-se, confirmadas no primeiro dia do julgamento.



Esta sexta-feira, continua a ser ouvido José Maria Ricciardi, primo de Ricardo Salgado e crítico da atuação do antigo banqueiro.



Ricciardi revelou que Salgado lhe pediu, em junho de 2014, que fosse "solidário com a família", admitindo a falsificação das contas.