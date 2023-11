O Ministério Público suspeita que Diogo Lacerda Machado usou a relação próxima com António Costa para favorecer a construção de um enorme Centro de Dados em Sines.

Segundo documentos a que a RTP teve acesso, o melhor amigo do primeiro ministro terá sido contratado pela empresa Start Campus apenas para pressionar a aprovação do projeto junto do governo.



A investigação acredita ainda que os gestores da mesma Start Campus pagaram almoços e jantares a João Galamba.