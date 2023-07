Mpox. DGS apela à vacinação de pessoas com comportamentos de risco

André Peralta Santos pediu à população que tem comportamentos de risco que procure vacinar-se.André Peralta Santos recordou os sintomas da mpox, e lembrou que na página da Direção-Geral da Saúde, na internet, há mais informação sobre esta doença.De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), todos os casos são homens, maioritariamente residentes na Região de Lisboa e Vale do Tejo (38), com idade entre os 22 e os 55 anos (mediana 34 anos).