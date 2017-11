Mudança do Infarmed para o Porto será "equilibrada, refletida e ponderada"

RTP22 Nov, 2017, 13:42 / atualizado em 22 Nov, 2017, 14:44 | País

A decisão "visa seguramente os interesses do país", garantiu o secretário de Estado adjunto da Saúde, quando questionado sobre o que vai acontecer às 400 famílias afetadas por esta mudança.



Fernando Araújo disse aos jornalistas que se trata "de uma decisão estrutural, que não foi tomada por impulso nem de forma simples".



O governante garantiu ainda que "esta decisão não teve nada a ver com a decisão" da Agência Europeia do Medicamento que soube na terça-feira que não iria para o Porto, uma das cidades candidatas à sede do organismo europeu.



"É uma capacidade que queremos continuar a desenvolver"

"Trabalhadores manifestam total união"

Fernando Araújo adiantou que "a decisão defende acima de tudo a continuidade dos serviços do Infarmed" e que se irá "avaliar o interesse dos profissionais, que são de excelência"."Oé escolhido do ponto de vista político", mas "a decisão em si, o estudo, a ponderação e a reflexão estão feitas há algum tempo", explicou.Fernando Araújo reconheceu que "a decisão iria ser sempre questionada" fosse qual fosse a altura do anúncio público.Já o primeiro-ministro veio dizer esta quarta-feira que a transferência do Infarmed é uma "deslocalização dos serviços públicos".António Costa considera, que na mesma medida em que o Porto tinha boas condições para acolher a Agência Europeia, tem também condições para receber a agência nacional do medicamento."Temos tempo para o fazer e iremos fazer certamente, a contento de todos"."Se o Porto tinha boas condições para acolher a Agência [Europeia] do Medicamento como é que não tem para acolher a agência nacional? Vai ter seguramente", disse António Costa.E finalizou: "É uma capacidade que queremos continuar a desenvolver no Porto e todos os argumentos são favoráveis à instalação da empresa".Os trabalhadores do Infarmed estão contra a decisão anunciada ontem de transferir os serviços de Lisboa para o Porto.A instalação no Porto será progressiva. A mudança torna-se efetiva a 1 de janeiro de 2019.Os 350 trabalhadores dizem que foram apanhados de surpresa e esta manhã estiveram reunidos em plenário, que irá continuar durante toda a tarde.Durante a pausa para almoço, o representante da comissão de trabalhadores, Rui Spínola, anunciou uma declaração para as 20 horas, no auditório do Infarmed.“Os trabalhadores manifestaram total união na defesa intransigente do prestígio da sua instituição, reconhecida nacional e internacionalmente, dos seus direitos e a predisposição em continuar o seu trabalho em benefício da saúde pública”, referiu Rui Spínola, numa curta declaração aos jornalistas.