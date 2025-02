Mudanças nos cargos de topo são normais, diz ministra do Trabalho

A governante está a ser ouvida no Parlamento sobre as substituições nas lideranças dos organismos que tutela e recusou que exista uma "sangria" de recursos humanos.Entre mudanças feitas por iniciativa do Governo estão as exonerações na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, incluindo a antiga provedora Ana Jorge, que a ministra chegou a acusar de inação.Maria do Rosário Ramalho insiste que tomou a decisão certa e que a Santa Casa está agora numa situação melhor.Neste momento há três lugares de dirigentes de topo vazios, que ainda aguardam nomeação. Números avançados pela ministra do Trabalho, que continua a ser ouvida no Parlamento a pedido do Chega e do Partido Socialista.