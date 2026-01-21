País
Muita chuva e neve até nas terras mais baixas a partir de amanhã
Os próximos dias em Portugal Continental vão ser de muita chuva e neve onde não costuma nevar. A previsão deste cenário tem como base a depressão Ingrid que vai atravessar o nosso país. Primeiro a norte, depois o resto do país como adianta o meteorologista Pedro Sousa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
O estado do tempo agrava-se a partir da noite de quinta-feira, associada a uma acentuada descida de temperatura que vai fazer com que a chuva seja neve.