Muita chuva e neve até nas terras mais baixas a partir de amanhã

Os próximos dias em Portugal Continental vão ser de muita chuva e neve onde não costuma nevar. A previsão deste cenário tem como base a depressão Ingrid que vai atravessar o nosso país. Primeiro a norte, depois o resto do país como adianta o meteorologista Pedro Sousa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.