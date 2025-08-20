Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Muitas das medidas aprovadas após fogos de 2017 nunca saíram do papel

por Antena 1

O investigador da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, Joaquim Sande Silva, garante que até ao dia de hoje não foram concretizadas várias recomendações que deixadas pelos especialistas depois dos incêndios de 2017.

Este professor que fez parte das duas Comissões Técnicas Independentes para os incêndios de Pedrogão e de 15 de outubro desse ano, garante que muitas das medidas não saíram do papel.

Para este engenheiro florestal o ordenamento da floresta é uma utopia e o tema só serve como distracção.

Quanto ao pacto de regime pedido ontem pelo presidente da República, Joaquim Sande Silva, especialista em fogos florestais, considera que é um caminho.

