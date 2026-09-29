"Muito poucochinho", lamenta operadora. Autocarros da FlixBus arrancam com 23 horários no Terminal de Sete Rios

Em declarações à dádio pública Nelson Silva, o diretor da Rede Expressos e responsável e gestor do Terminal de Sete Rios diz que o que acontece hoje é uma situação normal de haver "mais um operador neste local como tantos outros" e que

A entrada da FlixBus em Sete Rios, acontece mais de seis meses depois da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, de 8 de março, que determinou o acesso da empresa ao Terminal localizado no centro da capital. Apesar do início da operação, a FlixBus considera que este é apenas um primeiro passo e que a questão está ainda longe de estar resolvida.



Tiago Cavaco Alves, diretor de operações da FlixBus considera que "é um serviço que começa muito reduzido, muito poucochinho, dado não nos ter sido dada muita capacidade disponível para operar no Terminal".



E refere que a FlixBus vai exigir "maior transparência e escrutínio sobre a capacidade efetivamente disponível no Terminal e defender um acesso em condições equitativas, transparentes e não discriminatórias, até que a decisão do Tribunal seja integralmente cumprida".



Para além dos 23 horários que começam hoje a operar, a empresa já enviou ao gestor do Terminal informação relativa a mais 20 horários, que pretende iniciar durante o mês de outubro, assim que sejam emitidas as respetivas declarações de capacidade atualizadas.