Os ventos fortes no arquipélago da Madeira, com rajadas próximas dos 90 km por hora, obrigaram ao cancelamento de 26 voos este domingo. Muitos aviões ficaram em terra ou divergiram. Além dos ventos fortes, também a agitação marítima impediu a navegação do Navio Lobo Marinho, que liga a Madeira e o Porto Santo.