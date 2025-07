"Muitos reacendimentos" complicam combate ao fogo em Ponte da Barca diz autarca

"É um cenário muito complicado, com uma extensão grande, com muitos reacendimentos, reacendimentos próximos das populações. Há sítios em que a população está sozinha porque os meios estão empenhados em vários teatros, não se podem desdobrar. Se não fosse uma frase banal, descrevia a situação como o inferno na Terra", afirmou.

Em declarações à agência Lusa, Augusto Marinho referiu que o secretário de Estado da Administração Interna disse que o incêndio com duas frentes "é mais preocupante na Ermida, em Parada, e Cidadelhe".

"No lugar da Igreja, em Entre-Ambos-os-Rios, também está complicado. A antiga escola primária e uma casa situadas num local mais isolado estavam em risco. O vento muda de direção e surgem novos focos. É muito vento, é muito calor e um terreno muito difícil", referiu.

Augusto Marinho adiantou que, "graças aos operacionais no terreno, para já, não há ainda casas" afetadas.

"Em algumas situações acho que Deus também meteu a mão", desabafou o autarca social-democrata.

O incêndio "já provocou prejuízos elevados, matando gado e consumindo anexos e alfaias agrícolas, entre outros", referiu, acrescentando que falou com o secretário de Estado da Proteção Civil que lhe "assegurou que todos os meios aéreos disponíveis estão alocados ao fogo de Ponte da Barca".

Às 15:20, segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam mobilizados nove meios aéreos, 357 operacionais e 112 viaturas de várias zonas do país para este incêndio.

Devido a este incêndio, a Câmara de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo acionou hoje, às 00:00, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC).

O fogo deflagrou no sábado à noite no lugar de Parada, na freguesia do Lindoso, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.