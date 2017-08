Mulher de 42 anos morre após queda de miradouro de Santa Luzia, em Viana

Lusa 04 Ago, 2017, 07:11 | País

De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, "foi chamada a Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias da morte da mulher, natural de Viana do Castelo".

O alerta aos bombeiros municipais de Viana do Castelo foi dado cerca das 22:59, que deslocaram para o local uma viatura e quatro operacionais. Uma ambulância dos bombeiros voluntários e a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, naquela cidade, também participaram nas operações de reanimação mas sem sucesso.